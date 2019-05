La guerre qui ne peut pas avoir lieu avec Jean-Pierre Dupuy

Jean-Pierre Dupuy, Polytechnicien et ingénieur général des Mines devenu philosophe, Jean-Pierre Dupuy a délaissé des études de physique puis d’économie, ayant trouvé les unes trop coupées du souci philosophique, les autres déshumanisées par un usage forcené de mathématiques triviales. Il est désormais professeur à l’Université Stanford, et auteur de très nombreux ouvrages.

Autour de son essai de métaphysique nucléaire : La guerre qui ne peut pas avoir lieu. Le Réveil du Tigre.

Nous sommes plus près d’une guerre nucléaire que nous ne l’avons jamais été pendant la Guerre froide, mais la plupart des gens sont aveugles à ce danger. Ils ont appris que les armes nucléaires ne servent qu’à une chose : empêcher que les autres les emploient. C’est ce qu’on appelle la dissuasion.

Ils pensent aussi que ces armes sont trop destructrices pour qu’on soit tenté de les utiliser. Telles sont les illusions qui leur permettent de dormir tranquilles.

Entre l’été 2017 et janvier 2018, nous avons plusieurs fois frôlé une guerre nucléaire que ses protagonistes, Donald Trump et Kim Jong Un, ne voulaient nullement, pas plus que ne la voulurent Kennedy et Khrouchtchev pendant la crise de Cuba. Les intentions des acteurs comptent en effet très peu.

Des « machines apocalyptiques » décident aujourd’hui pour nous, des systèmes de déclenchement semi-automatique où le faux calcul, la mauvaise interprétation ou l’accident jouent un rôle déterminant.

On repose donc ici à nouveaux frais la question de l’efficacité et de la moralité de l’arme nucléaire.