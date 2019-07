La littérature, selon Valentine Goby

Née à Grasse, d’un père parfumeur (normal, c’est le pays !) et d’une mère tisserande, Valentine Goby est passionnée de livres et de littérature dès son enfance. Après être sortie de Sciences Po, elle s’engage dans l’humanitaire dans différents pays, et de là elle tire une grande source d’inspiration littéraire, notamment au sujet de la femme et de l’enfant.

Son œuvre est très riche, et il y question de sujets de société, mais aussi de recherche sur ce qu’est le creuset de toute relation humaine, des dangers que certaines peuvent produire, et de la façon de lutter contre toute forme de domination.

Devant les élèves du Lycée professionnel de Bezons, elle communique très facilement et avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité ses passions, et ses auteurs de référence. Une très belle leçon de littérature !

Sa vaste bibliographie est disponible sur internet. Je recommande tout particulièrement Le paquebot dans les arbres, et Kinderzimmer.