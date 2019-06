La masterclass de Ruggero Raimondi au Château de Méry-sur-Oise

Dans le cadre du festival d’Auvers-sur-Oise qui a lieu cette année du 6 juin au 4 juillet 2019, un des plus grands barytons-basse de notre temps en était l’invité.

Pendant deux jours, samedi 8 et dimanche 9 juin, Ruggero Raimondi était au château de Méry-sur-Oise pour partager ses compétences et transmettre son savoir à de jeunes chanteurs, avec lesquels il s’est comporté en professeur exigeant, chaleureux, sympathique, plein d’humour.

Cette rencontre au château de Méry-sur-Oise avec Ruggero Raimondi a donc été un véritable privilège pour ces jeunes chanteurs sélectionnés. Et quel régal, et quelle faveur pour les fans d’opéra qui, nombreux, ont applaudi les 10 jeunes chanteurs et chanteuses accompagnés au piano par Nicolas Chevereau, sous le regard de Pascal Escande, directeur-fondateur du Festival d’Auvers-sur-Oise.

Vocalises, air seul, duo dans des oeuvres de Don Giovanni et Les Noces de Figaro de Mozart et extraits de l’Elixir d’Amour de Donizetti se sont fait entendre par des sopranos, des barytons et une basse. idFM Radio Enghien était présent samedi 8 juin et pendant 4 heures a enregistré la totalité de la masterclass pour en diffuser des extrait et vous restituer les meilleurs moments par un reportage diffusé en première partie.

Ruggero Raimondu a bien voulu accorder une interview en répondant aux questions de deux journalistes de idFM Radio Enghien, amateurs eux aussi d’opéra.

La deuxième partie de l’émission vous permettra d’entendre de nombreux airs que Rugerro Raimondi a interprété durant sa magnifique carrière. Ne manquez pas cette émission inédite qui vous fera partager la passion du chant lyrique.

Présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.