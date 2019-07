Conférencière et psycho-praticienne en hypnothérapie, Aurore Larcher a passé 17 années à conseiller les dirigeants de grandes entreprises industrielles.

Spécialiste de la performance et la communication technique, également formée à l’École Centrale de Lille, elle met au service de ses patients, des techniques d’accompagnement et de conduite du changement éprouvées.

Sa passion pour la recherche et l’analyse offre un regard exceptionnel et unique sur la vie.

Autour de son livre : La matrice originelle, quand la science rencontre la spiritualité, l’homme découvre ses pouvoirs énergétiques.

Alors qu’hier, nos ancêtres d’Égypte détenaient une force spirituelle aujourd’hui oubliée, des scientifiques commencent à admettre que l’avenir de l’Homme pourrait être dans le développement de ses capacités énergétiques. Ce livre met en exergue les relations surprenantes entre un talisman sacré retrouvé il y a des milliers d’années en Égypte, la Fleur de Vie (également dotée d’exceptionnelles propriétés mathématiques), les mystères de la physique quantique et les extraordinaires capacités de l’eau.

La théorie de la Matrice Originelle vous donnera accès à la conscience universelle et vous offrira la possibilité d’accroître vos vibrations individuelles et collectives. Découvrez une philosophie qui changera votre regard sur vous-même et sur votre vision du monde. Demain, la science ne se pensera plus jamais sans la spiritualité.