L’Association La Nouvelle Athènes fédère pianistes, clavecinistes, collectionneurs, restaurateurs, musicologues,mélomanes et organise une série de concerts sur pianos d’époque à la Salle Cortot à Paris les 11,18 et 20 décembre 2019 et 7 février 2020. Elle publie le 1er CD de la collection Dans un salon de la Nouvelle Athènes avec des oeuvres de Chopin, Liszt et Liszt et Kalkbrenner.

Sylvie Brély, notre invitée, ancienne fondatrice du label Zig-Zag Territoires et directrice du programme Claviers de la Fondation Royaumont est aussi créatrice de l’Association La Nouvelle Athènes Centre des pianos romantiques.

Présenté par Christophe Gravereaux.