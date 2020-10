Gilbert Le Cossec, photographe professionnel, a pratiqué le reportage, l’industrie, la publicité avant de s’intéresser au monde de l’invisible.

Après quatre ans de recherches, il a pu montrer l’énergie dégagée par les menhirs et autres émetteurs cosmotelluriques ( croix, chapelles etc.)

Pour connaître ces rayonnements d’énergies, il a appris la radiesthésie , ce qui a débouché sur des applications pratiques en géobiologie. Ce cheminement l’a conduit vers ceux que l’on suppose détenir connaissances : les druides.

Il a découvert une spiritualité non dogmatique, une voie holistique dans laquelle il convient de prendre en compte les grandes forces du Ciel et de la Terre dans notre quotidien et de s’approcher de ceux qui nous les enseignèrent : les dieux.

Mais ces grands êtres, unanimement reconnus dans les traditions du monde , sans oublier la Bible, ont-ils vraiment existé, et dans ce cas , qui sont-ils ? En comparant diverses mythologies, l’auteur y a relevé des similitudes troublantes qui l’on conduit à s’interroger sur l’origine des druides.



Autour de son livre : La part des Dieux, d’où viennent les druides ?



L’auteur, interpellé par deux versets se trouvant dans la Bible (Genèse 6.4 et 13.33), dans lesquels la présence de géants est mentionnée, a recherché les traces d’êtres hors normes dans les légendes et mythologies du monde entier et aussi à travers des travaux d’ethnologues.

Il relève des similitudes, et notamment celles laissées par des êtres venus d’on ne sait où. Les mythologies Irlandaises racontent qu’un groupe de personnages extraordinaires furent initiées au druidisme dans les îles d’Hyperborée.

Mais ces initiateurs, qui sont-ils et d’où viennent-ils ? Et ces druides, intermédiaires entre les dieux et les hommes, personnages très importants de la société celtique – au point qu’ils sont à la fois ministres du culte, théologiens, philosophes, gardiens du Savoir et de la Sagesse, historiens, juristes et aussi conseillers militaires du roi et de la classe guerrière –, ont-ils laissé des descendants ?

Qu’ont-ils laissé derrière eux, eux qui considéraient que la parole écrite est morte, et que seul l’oralité et la mémoire pouvaient servir à la transmission du Savoir ?