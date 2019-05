Johanna Hawken anime depuis dix ans des ateliers de philosophie à Romainville (93) dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, au cinéma, à la médiathèque. Son public : des enfants âgés de 5 à 15 ans.

Le vif succès rencontré par cette expérience a permis à la municipalité d’obtenir le label « ville philosophe » en 2013 et de créer une Maison de la philosophie. Ses locaux seront inaugurés en avril 2019.Johanna Hawken en est la responsable.

La philo pour enfants expliquée aux adultes. Parler de la vie, de l’amour, de la mort avec des enfants et des adolescents.

Dans ce livre d’entretiens, elle explique la façon dont elle organise les discussions philosophiques avec les enfants. Elle raconte aussi la réticence de certains adultes à philosopher avec les enfants, et elle souligne les difficultés qu’il peut y avoir à aborder certains thèmes avec eux, notamment celui de la religion.

Illustré par de nombreux exemples et par les transcriptions de plusieurs ateliers, elle offre une méthode claire et précise, qui a fait ses preuves, et dont peuvent s’inspirer enseignants, éducateurs et parents.