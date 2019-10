RADIO ENGHIEN IDFM 98.0

Émission L’Onde Poétique : Rencontres Francophones

Jeudi 10 octobre 2019 – 21h-22h Invité d’Honneur : Achour BOUFETTA Invités : Florence TAILLASSON (Elisa F.AR) Victor HOUNTONDJI Animateur – technicien : Joël CONTE

La poésie, la francophonie et la culture en Algérie

Résumé : Poète, Achour BOUFETTA est aussi un acteur de la culture et de la Francophonie à travers les liens qu’il entretient avec plusieurs associations algériennes et françaises. Auteur de plusieurs recueils de poésie, il présente son parcours et ses réalisations poétiques. Hommes de convictions et de paix, il s’exprimera sur le ressenti qu’il peut avoir devant l’évolution du monde.

Achour BOUFETTA

Né en 1961 à Akerrou, en Algérie, dans un village de Kabylie, il est professeur de français à la retraite, membre de l’association « Défense de la Langue française – DLF», dont il est un correspondant en Algérie. Il est aussi marié et père de deux garçons. Membre de l’association « Rencontres Européennes-Europoésie », il s’est vu décerner deux diplômes d’honneur, le premier, en « Poésie Libre » pour son poème sur la langue française, et le second de la « Francophonie » pour l’ensemble de ses poèmes.

Il participe depuis plusieurs années aux expositions de la Galerie Thuillier organisées par Joël Conte sous la direction de Denis Cornet. Le sens et le devoir de la lutte sont imprimés dans sa plume avec cette énergie qui lui confine une identité forte.

De l’Algérie, son pays natal, il garde une profonde passion qui le pousse à décrire son désespoir quand il le voit souffrir en gardant l’espoir de sa démocratisation. Son écriture se situe dans le domaine de l’humanisme et du respect d’autrui. Il se soucie de la condition de la femme et refuse la misère. Il prône la sagesse et s’oppose aux porteurs de haine et de violence. Dans un style libre, il exprime sans complaisance son ressenti devant une actualité dramatique et une réalité impitoyable.

Ne cédant pas à la facilité, ses poèmes sont le fruit d’un travail lié à sa réflexion sur la vie, et affirment la responsabilité du citoyen du monde qu’il représente. Il a publié chez Edilivre « Et si » en 2015, et « Les orties domestiques » en 2016. Le troisième, « Miel et Fiel », est en phase de correction chez le même éditeur.

Florence TAILLASSON (Elisa F.AR)

Artiste plasticienne, au fil du temps, à la peinture, au dessin (fusain, sanguine), aux encres avec leurs projections spatiales, à la sculpture et à l’écriture, se sont ajoutés à ses créations des installations (des Micro Univers notamment), des univers sonores à venir, des photos (Les PPF : Petites Photos Fragiles – Impressions sensibles) vouées à s’agrandir et à faire des alliances.

L’humain est au cœur de ses questionnements, et avoir fait la connaissance d’astronomes a été un bouleversement dans son travail. Elle ne positionne plus les êtres dans une région ou obligatoirement sur Terre, mais tel l’infiniment petit s’interrogeant sur l’Univers et ayant pleinement conscience de la fragilité de la vie ainsi que des urgences.

Victor HOUNTONDJI

Né le 22 septembre 1953, à Sakété en République du Bénin, professeur de langue et de littérature française à l’université de Calabar en République Fédérale du Nigéria en 1979 et 1980, il a aussi enseigné au Bénin et au Gabon.

Ecrivain et poète, il est membre d’une vingtaine d’associations culturelles et professionnelles, en Afrique, en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Océanie, dont l’association Rencontres Européennes-Europoésie. Il dirige actuellement la société Paroles Eclatées, une EURL de traductions-conseils et services-édition dont le siège social se trouve à Sarcelles.