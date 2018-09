La relation entre la musique et le vin : l’ivresse ?

Pourquoi l’Art Viticole et l’Art Musical s’entrecroisent tant et depuis si longtemps ? L’ivresse en serait-elle la relation ? Une ivresse parfois divine !…Du banquet et fêtes antiques au petit verre de vin consommé à l’entracte – avec modération – par les spectateurs d’opéra, il semble que là où s’écoute la musique, on trouve aussi du vin.

De nombreux compositeurs ont loué les plaisirs du bon vin dans leurs partitions. Faut-il citer Verdi et son chef-d’oeuvre La Traviata !

Notre invitée, Katia-Sofia Hakim, jeune poétesse et musicologue franco-libanaise, doctorante contractuelle, professeur agrégée Musique et Musicologie à l’Université Paris-Sorbonne apporte des réponses au cours de cette émission.

Présenté par Bernard Ventre.