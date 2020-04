Cette première émission a pour thème les relations amoureuses et plus particulièrement les débuts de relations amoureuses. Nolwenn a étudié les courriers de Charlotte qui est étudiante et a 21 ans et de Delphine qui en a 35 et qui nous ont écrit pour obtenir des conseils qui les aideront à mieux gérer leurs rencontres amoureuses.

Nous vous proposons 2 films en lien avec la thématique du jour : Le premier s’intitule « Il était temps » : C’est l’histoire de Tim Lake, un jeune homme qui a le pouvoir de voyager dans le temps, comme tous les hommes de sa famille.

Pour que ses désirs deviennent réalité, le jeune homme doit simplement y penser très fort. C’est ainsi qu’il rencontre la belle Mary, un soir de nouvel an…Le deuxième est bien entendu l’incontournable trilogie de Bridget Jones, la célèbre trentenaire célibataire…

Nous vous suggérons également un ouvrage que Nolwenn, l’une des co-animatrices de l’émission, a publié aux éditions Baudelaire : il s’intitule « Guide pratique de la rencontre amoureuse ».

Grâce à ce guide, Vous saurez tout de la préparation à la rencontre jusqu’à la vie de couple épanouie !