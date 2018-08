La sagesse des oiseaux avec Erik Sablé

Érik Sablé, écrivain et traducteur, notamment dans le domaine de la spiritualité et des religions de l’Inde telles que l’hindouisme et le bouddhisme, également passionné par les oiseaux qu’il observe et étudie depuis des dizaines d’années, et auteur de livres pour enfants.

Autour de son ouvrage : ​ La sagesse des oiseaux : Petit traité d’ornithologie poético-philosophique.

La vie des oiseaux ressemble parfois étrangement à celle des humains.

C’est ce que montre Erik Sablé dans ce livre qui, plus qu’un traité d’ornithologie, est une poétique de tout ce qui porte une aile.

Les migrations, les parades, les chants, les combats, la nidification et bien d’autres beaux mystères de la nature sont tour à tour l’objet de pensées où se mêlent le rêve et l’humour.

L’auteur aborde également toute une mythologie littéraire et religieuse qui va de l’oiseau Rock des Mille et une nuits à l’ange chrétien, en passant par les immortels taoïstes…

L’oiseau pourrait-il, sans le savoir, aider l’homme à trouver son chemin ?