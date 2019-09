La Science, la Matière et la Spiritualité

Jeanne Ayache : Docteur d’état en Sciences Physiques, chargée de recherche au CNRS, et microscopiste.

Son activité de recherche a toujours été axée sur l’étude de la structure de la matière dans le domaine de la physique, Science des matériaux et de la biologie cellulaire.

Elle s’est orientée depuis 2004 dans le domaine de la biologie et s’intéresse aujourd’hui aux matériaux du vivant ( en particulier à la biologie cellulaire ) et les mécanismes du vivant dans les mécanismes de réplication et de réparation du matériel génétique.