Jean-Marc Bernad – La survivance de l’âme prouvée par la médiumnité.

Jean-Marc Bernad est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris et a notamment été auditeur à l’international au sein d’une des plus grandes multinationales françaises.

Aujourd’hui auteur et parolier SACEM, il vient nous parler de son ouvrage « Contacts Au-delà des apparences » au sein duquel il relate son cheminement après la disparition de ses deux parents en 2016 et sa rencontre avec quatre médiums renommés, Henry Vignaud, Florence Hubert, Alain Joseph Bellet et Céline Franoux, qui lui apportent des réponses aux questions qu’il se posait sur l’après-vie.

Dans ce livre, les quatre médiums prouvent la survivance de l’âme.

Autour de son livre : Contacts au-delà des apparences – Quatre médiums prouvent la survivance de l’âme.

En l’espace de trois mois, Jean-Marc Bernad perd ses deux parents tant aimés. Le départ de François, puis celui de Michèle, le foudroient. Déraciné, que peut-il espérer de cette vie qui vient de lui briser le coeur ?

Contre toute attente, une multitude de signes se manifestent au fil des jours, ébranlant son esprit cartésien d’une lueur d’espoir sur l’hypothèse d’une vie après la mort. S’ensuit une enquête minutieuse, telle une quête pour réunir les preuves que ses parents sont toujours vivants, dans cet « ailleurs » sur lequel il espère lever le voile.

Il décide alors de consulter quatre médiums des plus renommés, ceux-là mêmes que sa mère désirait rencontrer pour entrer en contact avec son défunt mari. Avec beaucoup de respect, mais sans complaisance, l’auteur retranscrit fidèlement le déroulé des entrevues avec Henry Vignaud, Alain Joseph Bellet, Florence Hubert et Céline Franoux, avant d’en restituer une analyse objective, étayée et solide.

Au-delà des apparences, il obtient les réponses qu’il cherchait sur la survivance de l’âme, des centaines de révélations probantes à l’appui. La valeur de ce témoignage unique et poignant, vibrant de tendresse et d’authenticité, réside dans l’ouverture d’esprit, la lucidité et l’exigence de vérité de son auteur.

Outre les précieux conseils qu’il prodigue, permettant de jauger la qualité effective d’un contact médiumnique, il nous interpelle sur le fait que l’amour perdure, bien au-delà de la mort, et que rien ne saurait jamais nous séparer de nos êtres chers !