Jean-Guy Saternaer, médecin gynécologue à Charleroi (Belgique)

Autour de son livre : La Terre a son miroir, Tome 1

Jean et Guy Lesart, deux célèbres astrophysiciens, ont disparu avec leurs conjointes au-dessus de l’Atlantique après une mystérieuse escale en Egypte. Ils laissent cinq orphelins en bas âge.

Les enfants ont grandi et suivi les traces de leurs parents : ils ont fondé un cirque sur le thème astral dont le spectacle prône le respect et la défense de la planète et du Système solaire. La rencontre avec un étrange imprésario écossais transformera leurs vies et les plongera dans une incroyable aventure avec, comme principal enjeu, la survie de l’humanité.

Leur quête inlassable de vérité et de justice les mènera à une terrible remise en question de leur identité, une douloureuse prise de conscience de leurs limites et de leurs préjugés.

Comment réagiriez-vous si la Terre avait une sœur jumelle et si ses habitants accusaient vos parents disparus de terroriser et de détruire leur monde au point de mettre en péril l’équilibre de la Voie lactée ?

Oli Lesart et la porte d’Arédia est le premier des trois tomes qui composent le roman d’aventures et d’anticipation intitulé La Terre a son miroir.