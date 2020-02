La Vague, un complexe pour être et bien-être

Tout près d’Enghien les Bains, adossée à la Forêt de Montmorency, au cœur de la réunion des communes formant Plaine-Vallée, dans un environnement de verdure, entre Soisy sous Montmorency et Andilly, il y a ce magnifique bâtiment en forme de vague ou de fleur, avec ses grandes baies vitrées, ses lumières douces qu’on aperçoit la nuit, posé là comme un grand navire prêt à prendre le large !

En fait, il s’y passe beaucoup de choses à l’intérieur.

C’est un complexe fait pour le bien-être pour tous! Des bassins pour s’initier à la natation, un bassin sportif pour les nageurs, des jeux d’eaux, des cours d’aquagym, tout ceci dans une belle harmonie de lumières et de présence de l’eau vers tous les côtés où on se tourne. Il y a également des salles de fitness, des dizaines d’appareils pour le sport en intérieur et la musculation.

Animé par une formidable équipe de plus de 30 personnes qui s’attachent à ce que pour tous les publics, que ce soit des enfants, des adultes, de grands sportifs, des personnes âgées ou des scolaires, des handicapés, chacun puisse y trouver son plaisir et se sentir bien.

Une technologie très avancée permet de profiter d’une eau de haute qualité dans des conditions d’hygiène et de sécurité parfaite ! Pour cela il faut une Direction, une envie, un projet commun, une attention quotidienne à tous les détails.

Laurent Capla, le directeur de La Vague et son adjoint Bruno Bassin sont sur le terrain en permanence, proches de leurs équipes, proches des près de 300 000 personnes qui passent ici chaque année !

Laurent et Bruno ne se contentent pas des indices de satisfaction qui leur sont donnés chaque jour par les usagers, ils sont tournés vers l’avenir toujours dans une dynamique de projets, d’animations innovantes comme l’aquaciné, et pour toujours plus de qualité !

Cette émission offre un moment de culture et de bien-être avec des hommes et des femmes passionnés qui donnent envie de venir pour une heure ou une journée, hiver comme été. N’oubliez pas votre maillot de bain et votre bonnet !

Photo de couverture : de g. à dr. Bruno Bassin, adjoint et Laurent Capla, directeur de La Vague.