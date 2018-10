La vie d’Hildegarde avec Léo Henry

Léo Henry, écrivain.

Il débute avec les Cahiers du labyrinthe. Friand de formes courtes et de textes expérimentaux, il a reçu en 2010 le Grand Prix de l’Imaginaire pour la nouvelle Les trois livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais (Retour sur l’horizon chez Denoël et à la Volte, Le Diable est au piano).

Autour de son roman hors-normes qui est le fruit de cinq ans de recherches et de documentations, le roman sur la vie d’Hildegarde de Bingen et son époque :

Religieuse, visionnaire, scientifique, poétesse et compositrice, l’abbesse Hildegarde de Bingen n’a cessé, depuis sa mort, d’inspirer femmes et hommes. Figure totale du Moyen-âge européen, elle déborde des limites du 12ème siècle et de la vallée Rhin où elle vécut : depuis sa berge de fleuve, entre Mayence et Cologne, Hildegarde rayonne sur l’univers entier.

Née au moment où la première Croisade arrive à Jérusalem, elle meurt tandis que naissent les premiers chevaliers de romans. À son expérience de femme de pouvoir, son œuvre mêle observations et visions, unissant sous une même énergie vitale les mondes réels, imaginaires et divins.

Léo Henry crée, autour de Hildegarde, un livre-monde qui emprunte ses formes autant au récit épique, qu’à l’hagiographie ou au roman picaresque. Une fresque, qui court de la création du monde à l’Apocalypse, et explore l’intrication du temps qui passe et des histoires que nous nous racontons.