La voix humaine : baryton et basse

Après les sopranis, les contraltos et les ténors, il fallait consacrer ce derniers volets sur les voix humaines aux voix de barytons et basse. Qu’est ce qu’un baryton, qu’est ce qu’une basse ?

La voix de baryton est le type de voix masculine la plus répandue; elle est l’intermédiaire entre la voix du ténor et de la basse. Son registre est moins aigu bien sûr que celui du ténor, même si certains rôles requièrent certaines prouesses. Les barytons incarnent généralement les pères, les amis, les maris trompés, les amants malheureux. Encore une fois, et comme pour les voix de femmes et les voix de ténor, il existe des particularités : baryton léger ou Martin, baryton lyrique ou brillant, baryton dramatique ou héroïque baryton dit Verdien et baryton- basse.

Il faut citer parmi les grands barytons français Michel Dens, considéré par le corps médical comme un phénomène vocal. Il s’est produit régulièrement sur la scène mythique de l’opéra Garnier pendant une vingtaine d’années.

Il possédait une voix infatigable qui lui a permis de mener une carrière d’une exceptionnelle longévité : plus de 60 ans de carrière, 200 rôles environ, près de 10.000 représentations.

Songez qu’il incarna le prince Sou-Chong dans le Pays du sourire de Franz Lehar pendant 235 représentations à la Gaîté-Lyrique, rôle qu’il chantera dans le monde plus de 2.000 fois.

Passons maintenant à la voix de basse qui désigne la voix masculine la plus grave, la plus ample, de couleur sombre. On leur attribue des rôles de personnages âgés, de rois, de sages, de prêtres. Le répertoire lyrique distingue plusieurs caractères à la voix de basse : la basse chantante, la basse profonde, dite aussi basse noble, et la basse dite bouffe.

Actuellement le chanteur qui se rapproche le mieux de la basse chantante est René Pape. Rarement un patronyme n’aura été mieux porté. Comment désigner une soirée avec René Pape sinon en lui attribuant les qualificatifs de Roi, d’Empereur ou encore de Pape.. Son entrée en scène est toujours solennelle. Le charisme et la prestance autoritaire du chanteur sont tels qu’il impose d’emblée recueillement et ferveur.

Comme basse profonde actuelle, il faut citer le finlandais Matti Salminen. C’est un interprète wagnérien très recherché qui a fait de fréquentes apparitions dans les différents rôles d’ouvrages de Richard Wagner, notamment Tannhaûser, Parsifal, Tristan et Isolde. Son répertoire s’étend également vers les ouvrages de Mozart, Verdi Moussorgski.

