La ville d’Enghien est mondialement réputée pour 3 raisons : sa source thermale, son lac et son casino. Sans oublier bien sûr sa radio IDFM Enghien, la Radio du bien-être.

L’émission de ce jour concerne le lac d’Enghien, un trésor de biodiversité. Sur l’eau et sur les rives s’ébattent librement les oiseaux aquatiques : poules d’eau, foulques, grèbes huppés, hérons. Sous la surface, c’est encore plus riche avec la brème, le rotengle, le goujon, l’anguille, la carpe, mais aussi le brochet, le sandre et la perche. Creusé au 11e Siècle à l’initiative du Duc de Montmorency, le lac d’Enghien va fêter ses mille ans. Bon anniversaire !