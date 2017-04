L’accordéoniste et chef d’orchestre Didier Couturier joue et anime en direct un thé dansant de demain

Exceptionnel et à ne pas manquer, Didier Couturier, accompagné d’enregistrements de son orchestre, jouera en direct à l’accordéon, de nombreux morceaux, dont un paso doble Canarias, une bachata Apprends-moi, une tarentelle Tarentella Napoletana, une valse, un tango, etc.

Et d’autres danses Le zimbola, et La Mariana par Jérôme Robert, Una Paloma Bianca, etc.

Didier Couturier avec son orchestre au complet, anime un thé dansant organisé par le Comité des fêtes partenaire d’IDFM Radio Enghien de 14h15 à 18h45 le dimanche 2 avril 2017, Salle des fêtes, 1 rue Felix Balet, 78 Carrières Sur Seine. Renseignements au 01 39 14 41 01.

Les thés dansants évoluent en intégrant des danses nouvelles, tout en conservant les danses de salon habituelles telles que les valses, tangos etc. Les danseuses et danseurs des clubs qui intègrent des danses différentes et qu’ils apprennent dans les cours de danses, rejoignent petit à petit les thés dansants où des orchestres proposent cette évolution.

Pour cette émission, Didier Couturier a construit pour vous un thé dansant avec quelques-unes de ces danses qui arrivent, dont certaines existent depuis longtemps, et qui ne sont pas encore souvent jouées, ou peu, par les orchestres musette actuels.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.