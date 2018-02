L’Afrique à l’honneur dans Bulles & Polar

L’Afrique au coeur de Bulles & Polar avec Janis Otsiemi et son dernier roman Le festin de l’aube et Charli Beleteau, scénariste de la BD Terre gâtée – Ange le migrant. Un souffle chaud de violence et de passion va vous emporter : soyez au rendez-vous !

Janis Otsiemi pour le polar Le festin de l’aube aux éditions Jigal Polar.

En pleine nuit et sous une pluie tropicale, une femme surgie de nulle part vient se jeter sous les roues de la voiture du lieutenant Boukinda. Bouleversé par ce tragique accident, il veut savoir d’où sort cette inconnue, d’autant que son décès semble suspect…

Au même moment, à quelques kilomètres de là, plusieurs individus pénètrent dans un camp militaire et s’emparent de nombreuses armes et d’un stock d’explosifs. Plus tard, c’est dans une ville en ébullition, gangrénée par la violence et la pauvreté, qu’un braquage sanglant transforme le quartier en zone de guerre…

Les forces de sécurité, en alerte maximum, sont à la recherche de truands visiblement déterminés. Et c’est tout à fait par hasard que ces deux affaires, apparemment sans aucun rapport, vont se télescoper et révéler un terrible complot… Sur fond de haine, de repli identitaire et de crise électorale, flics et gendarmes vont alors devoir s’épauler pour tenter de déjouer cette conspiration…

Charli Beleteau pour la BD Terre gâtée – Ange, le migrant aux éditions Rue de Sèvres.

Un soir de pleine lune, à quelque distance d’un village planté dans un vaste paysage aride, un jeune africain attend au pied d’un baobab, son paquetage à ses côtés.

Des hommes arrivent dans un pick-up. Une rixe s’ensuit, un coup de feu part… Le jeune homme est chargé blessé et inconscient dans le pick-up.

Des années plus tard, le sorcier local voit un pauvre hère revenir du désert en guenilles et en sang. Ce dernier se fait malmener par les villageois lorsqu’il tente de voler un peu d’eau sur le marché. Le pasteur lui vient en aide. Il le loge et le soigne durant une paire de semaines.

L’homme mutique sera baptisé « Ange » car, en théorie, personne ne revient du désert. A cette période, le village vit sous perfusion des emplois fournis par Claudia pour la construction d’une « route de l’ouest ». Elle est secondée par un blanc, Benjamin, qui est marié à Grâce, la fille de Claudia. Grâce aimerait devenir chanteuse.

La problématique économique du quotidien, c’est autant la main d’œuvre qui manque – les hommes cherchent tous à migrer vers l’Europe – que l’approvisionnement en essence au milieu du désert. Les trafics et la corruption perturbent grandement cet équilibre précaire, d’autant que dans les hauteurs, les natifs s’apprêtent à agir pour mettre un terme au chantier…