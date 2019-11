L’album Tea Time, une gourmandise de pièces musicales

La violoniste Eléonore Darmon et le pianiste Antoine de Grolée ont intitulé leur magnifique album Tea Time où disent-ils, ils jouent des pièces de genre, des danses, des compositeurs très variés comme Kreisler (Prélude et allegro), Gluck (Mélodie d’Orphée), Manuel de Falla (Dans Espagnole, La vida brève), Massenet (La méditation), Bella Bartok (Danses populaires).

Mon violon, c’est ma voix, déclare Eléonore Darmon dont le jeu est à l’image de sa crinière rousse : volcanique et chatoyant ; Une musicienne flamboyante et plurielle, qui s’épanouit en tant que soliste chambriste et musicienne d’orchestre.

Au croisement des écoles françaises et slaves, Antoine de Grolée est lauréat du concours Long-Thibaud en 2007 et finaliste du concours Chopin sur instruments historiques à Varsovie en 2018. Anne Queffélec décrit ainsi son jeu : Authenticité, présence, passion.

Présenté par Bernard Ventre.