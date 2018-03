L’Année Claude Debussy (1918-2018) sur idFM

2018 est pour le monde musical, l’année Debussy. Né en 1862, Claude Debussy mourut à Paris le 23 mars 1918, au moment où les allemands lançaient leur dernière offensive sur la Somme. idFM rendra régulièrement hommage au grand compositeur qu’était Claude Debussy en diffusant quelques unes de ses œuvres tout au long de cette année 2018.

Pour débuter cette série, il a été choisi de diffuser notamment le premier chef d’œuvre symphonique de Claude Debussy Le Prélude à l’après-midi d’un faune inspiré par le poème de Stéphane Mallarmé, puis La Sonate pour violoncelle et piano et pour violon et piano, Syrinx.

Des œuvres pour piano seul comme Feux d’artifice, une mélodie ballade de François Villon interprétée par la voix emblématique de Camille Maurane, un grand baryton qui vécut à Eaubonne.

Il faut aussi préciser que pour construire ses émissions Ballade musicale emprunte bien souvent des disques disponibles à la Médiathèque Maurice Genevoix d’Eaubonne qui fait partie du réseau de la Communauté d’agglo Valparisis.

Présenté par Bernard Ventre.