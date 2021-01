Christian Turpin est un chercheur et un auteur. Il publie régulièrement au gré de ses découvertes.

Vous remarquerez qu’il aime à paraître parfois sous le pseudonyme NOCAM, ayant pour objectif de se distinguer comme chercheur et auteur à caractère spécifique. Ses publications vous éclairent sur ce que pourrait être votre futur proche.

Autour de son dernier livre : L’ Apocalypse de Saint-Jean décodée – Dates révélées – Symboles expliqués.

Dans la Bible, le texte Apocalypse, écrit à la fin du 1er siècle, nous révèle un futur « Grand Jour de la colère de Dieu » et une « nouvelle Jérusalem ». Son auteur Saint Jean de Patmos avait vu cela par vision prophétique et avait reçu la mission divine d’en écrire les péripéties.

Mais il ne pouvait divulguer en clair ce message, car il s’agissait rien moins que de la fin de l’humanité lors d’un cataclysme apocalyptique dans plus de deux millénaires.

Alors Jean imagina une fable symbolique où le Christ viendra se venger d’avoir été crucifié, avec son armée céleste contre celle des hommes et du Diable. Le Christ vaincra en 2215 – 2218. Les grandes nations des hommes seront rayées de la terre et le Diable maîtrisé. Mais celui-ci reviendra 1000 ans plus tard et il faudra de nouveau le combattre. L’auteur Nocam, a acquis une expérience des textes occultés grâce au décodage de l’œuvre de Nostradamus, puis du Livre de Daniel.

Dans ces deux œuvres prophétiques est racontée la même histoire que dans l’Apocalypse de Saint Jean, et Nocam a ainsi pu pratiquer son décodage : – en donnant toutes les dates occultées, allant de l’Ascension du Christ jusqu’au Grand Jour de la colère de Dieu – en expliquant tous les personnages symboliques utilisés par Saint Jean dans sa fable imaginée et qui ont fait rêver artistes et croyants : la Femme, le Dragon, la Bête, la Prostituée, le nombre 666 etc. Ce livre de l’auteur n’est pas un roman.

C’est une étude, avec des décodages rationnels d’écrits eux aussi rationnellement conçus par Saint-Jean, bien qu’occultés. Le temps d’ouvrir les Livres sacrés cryptés est en effet venu, afin que l’humanité puisse se préparer à un cataclysme planétaire dans 195 ans et sauver ce qui pourra l’être de nos civilisations. Cette ouverture est maintenant réalisée. A l’Humanité d’agir.

C’est grâce à ses travaux, depuis 1996, sur le décodage de l’œuvre de Nostradamus et de celui du Livre de Daniel que l’auteur a réussi à comprendre le cryptage de L’Apocalypse de Saint-Jean.