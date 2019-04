L’appel galactique des Planètes de l’Alliance avec Denis d’Orion

Denis d’Orion, contacté depuis son enfance par ceux qu’il nomme les êtres des étoiles, il se définit avant tout comme un simple témoin de ses expériences.

Il découvre le voyage astral a l’âge de 20 ans, lors d’une expérience hors du commun. En octobre 2016 il crée sa propre chaîne YouTube qui a un succès dès le départ, avec plus de 80 vidéos traitant aussi bien, de la vie après la mort , des ovnis et extraterrestres, de conspiration, et bien sûr de voyage astral.

Il exerce aussi en tant que thérapeute en soins esséniens et pratique la lecture d’auras.

En 2017 il décide de transmettre ses compétences dans le domaine de la sortie hors du corps et l’enseigne lors de journée de formation.

Le thème : L’appel galactique des Planètes de l’Alliance

Messages d’autres planètes nous invitant à agir de nous-mêmes pour l’avenir de tout le vivant de notre Terre, mais aussi pour prendre conscience de notre pouvoir et d’agir en être de Lumière.