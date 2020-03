L’association Handéo

Handéo, l’association qui libère le pouvoir d’agir des personnes handicapées et des personnes âgées à l’aide d’actions concrètes.

Vous pourrez grâce à son site internet :

• Consulter et télécharger les études et outils pratiques de l’Observatoire national des aides humaines et de l’autonomie Handéo,

• Rechercher les services et prestataires Cap’Handéo spécialisés dans le handicap et l’autonomie, pour accompagner chacun dans sa vie quotidienne (services à la personne, services de transports et déplacement, d’aides techniques)

• Candidater à Cap’Handéo pour obtenir le label ou la certification Cap’Handéo et devenir la référence handicap des services à la personne, des services de mobilité ou d’aides techniques.