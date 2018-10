L’Atelier du Jazz de la Cote Est

Érudit et passionné, Alain Tercinet fait œuvre utile en compilant sous le titre générique « East Coast Jazz Workshops » une quarantaine de pièces enregistrées entre 1954 et 1961 par des musiciens dont, pour la plupart, le nom ne dit sans doute plus grand-chose aux jeunes générations.

Car si Gil Evans, Charles Mingus, Gerry Mulligan ou Gigi Gryce (dont on redécouvre l’importance depuis quelques années) sont passés à la postérité, qu’en est-il de Hal McKusick, Teddy Charles, Gil Mellé ou même Al Cohn ?

Tous ces musiciens étaient pourtant, dans les années cinquante, hyperactifs, pour les plus importants labels, notamment RCA qui lança une collection « Jazz Workshop » à laquelle fait écho le titre de ce coffret.

Point commun de tous ces musiciens : l’ambition de donner une dimension nouvelle à la composition et à l’arrangement tout en conservant les valeurs-clés du jazz (swing, expressivité des solistes, blues) mais enrichies de théorisations harmoniques, de procédés d’écriture repris du classique, d’une réflexion formelle poussée, d’une attention aux combinaisons de timbres… Soit un jazz passé par l’atelier du compositeur, qui fut balayé par la table rase du free jazz, mais dont les préoccupations n’ont rien perdu de leur pertinence et méritent d’être (ré)entendues.

Vincent Bessière. – Jazz News