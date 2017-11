Laurent Arcaro, un baryton à la voix d’or

Après des études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Laurent Arcaro intègre la classe de Lied de d’Ulrich Eisenlohr ainsi que la classe de chant de Rudolf Piernay à l’Ecole de musique de Mannheim.

Il entre ensuite en cycle supérieur au Conservatoire de Toulouse et obtient un premier de chant à l’unanimité et participe aux Masterclasses de Gabriel Bacquier et de Thomas Hampson. Il obtient le Prix du Meilleur Espoir au concours de Clermont-Ferrand et il est aussi finaliste au concours de Mélodie Française de Toulouse.

De nombreux rôles sont à son actif, en particulier Papageno dans La Flûte enchantée de Mozart, Figaro dans Les noces de Figaro toujours de Mozart, Schaunard dans La Bohème de Puccini, Alidoro dans La Cenerentola de Rossini et Silvio dans Paillasse de Leoncavallo. Dernièrement, il se produisait lors du 1er festival Balade Musicale organisé par IDFM Radio Enghien en Avril 2017 où avec la soprano Juliette de Massy, il a interprété Mozart, Offenbach et Messager.

Présenté par Bernard Ventre.