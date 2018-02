L’auto hypnose ou comment parler à son inconscient ?

Vous avez en vous le pouvoir de vous transformer de manière extraordinaire, améliorer votre confiance en vous, trouver des solutions créatives, soulager vos douleurs, apprendre plus facilement, la liste est longue, mais comment faire ?

Grâce à l’auto hypnose vous allez pouvoir vous adresser à votre inconscient et modifier ses programmations négatives pour donner de nouvelles perspectives à votre vie.

Le secret d’une séance efficace d’auto-hypnose c’est la projection dans le futur, la visualisation de sa réussite.

Écoutez l’émission « je prends ma vie en main grâce à l’hypnose » pour apprendre comment utiliser cette technique exceptionnelle, n’hésitez pas à poser vos questions par email, shlomi@levhypnose.xyz, je me ferai un plaisir de lire votre question en cours d’émission et d’y répondre, ou alors de me contacter sur mon site.