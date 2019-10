Le 34ème Festival Baroque de Pontoise (2ème partie)

Le Festival Baroque de Pontoise se partage en deux saisons. La première s’est terminé le 19 octobre et ce fût une journée d’hommage aux musiciennes militantes d’hier et d’aujourd’hui avec Barbara Stozzi et ses filles.

La deuxième saison débute le 25 octobre et se termine le 21 juin 2020 avec le même thème que rappelle Pascal Bertin, notre invité, directeur artistique du festival : Tout au long de cette 34ème édition, nous chercherons qui sont les figures féminines qui ont été oubliées, sous-estimées, ignorées dans l’histoire de la musique. Et oeuvrons tous pour que cette saison au moins, le masculin ne l’emporte sur le féminin.

