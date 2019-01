Le 5ème Jeudi – Reportage au Salon des Auteurs de Triel-sur-Seine

C’est le 5ème jeudi de janvier. Ce n’est pas tous les jours le 5ème jeudi du mois! Ni même tous les mois ! Et le 5ème jeudi du mois, de 21h à 22h, quand ça arrive, dans L’Onde Poétique, ON FAIT CE QUI NOUS PLAIT !

Ce jeudi je vous emmène en voyage, en reportage, dans les Yvelines, à Triel-sur-Seine.

On pourrait faire du tourisme car la ville, au bord de la Seine, est jolie. Admirez l’église et ses fameux vitraux. Mais en réalité je vous emmène au non moins fameux Salon des Auteurs de la ville organisé par Valérie Balanger dont voici l’affiche.

Il s’est tenu le 19 Janvier dernier comme tous les ans. J’y exposais mais j’ai aussi interviewé des quantités d’auteurs de l’Ile de France.

Pour le catalogue complet ouvrez le pdf ci-après : Catalogue du salon 2019