Le cancer, un tremplin vers la vie

Christian Roesch, né en 1947, a été chirurgien-dentiste. Il a pratiqué des méthodes alternatives ( homéopathie, acupuncture ) avant de se recentrer sur la vie spirituelle. Passionné par les textes sacrés, il donna pendant des années des conférences sur les clés de lecture de la vie. En septembre 2010, un accident de moto met fin à son activité. Immobilisé, il fonde la revue Reflets en 2011.

Puis un cancer l’incite à développer et à enseigner une méthode d’écriture donnant sens aux événements au-delà des émotions.

Mon Dieu ! Oui c’est le mot du début et celui de la fin,

et aussi celui du milieu, car le fil que l’on suit tout au long de ce récit, est bien cette foi incroyable en Dieu qui anime Christian Roesch au long de chaque étape de sa maladie, qu’il vit avant tout comme une guérison profonde de son être. Un chemin qui commence à l’annonce du cancer. Une acceptation totale dès le premier instant. De tout ce qui lui arrive. Devant la maladie chacun trouve ses armes et sa motivation.

Les siennes étaient les meilleures pour lui et l’ont conduit vers la guérison. Et bien au-delà, dans sa compréhension de l’univers et des hommes…