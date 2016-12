Le Centre du Service aux Association – CSA95

Le rôle du Centre de Services aux Associations est d’informer, accompagner et former le mouvement associatif local. C’est un véritable relais entre le monde associatif et les collectivités : accompagnement de projets, appuis juridiques et comptables, mise à disposition d’un réseau partenaire, gestion administrative et financière, développement des fonds propres, comptabilité et fiscalité, subventions publiques, responsabilité et assurances, ressources humaines, communication, sponsoring et mécénat, formation dans différents domaines, mise à disposition des compétences.

Alexandre de Zan, chargé du développement au sein du CSA, invité de IDFM Radio Enghien vous offre l’occasion au cours de l’émission de vous faire découvrir les services du Centre de Services aux Associations situé au 106 rue des Bussys- Eaubonne. Plus d’informations sur le site du Centre de Services aux Associations ou contactez les directement.

Présenté par Bernard Ventre.