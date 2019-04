Le cercle des guérisseuses avec Jean-Philippe de Tonnac

Jean-Philippe de Tonnac. Ecrivain, essayiste et éditeur pour la collection « Bouquins » chez Robert Laffon), il collabore régulièrement au Monde des religions, enseigne à l’Institut des hautes études du goût à Reims et au Cordon Bleu à Paris.

Soirée de partage autour de son dernier ouvrage : Le cercle des guérisseuses (avec quatre des intervenantes). Adolescent, en écoutant les garçons parler des filles, en questionnant la condition des femmes partout dans ce monde,il a souvent eu honte d’être un homme. Se diriger vers ces femmes qui, parce qu’elles se sont relevées de leurs blessures, peuvent venir au secours de leurs semblables, porter assistance à une humanité en danger, était pour lui entreprendre son chemin de guérison. Il est allé à la rencontre de guérisseuses en France, en Suisse, au Canada.

Guérisseuses ? Des femmes qui prennent en charge les maux ne trouvant plus aucune écoute, qui prennent indistinctement soin du corps et de l’âme, qui soignent à partir de dons. Vous pouvez les appeler énergéticiennes, magnétiseuses, naturopathes, médiums, écothérapeutes, chercheuses en mémoire cellulaire, chamanes, etc.

Elles sont pour notre temps celles que les pouvoirs temporels et religieux ont autrefois malmenées, persécutées avant de les faire disparaître par le feu. À chacune il a demandé de lui confier la manière dont elle était devenue guérisseuse, les dons à partir desquels elle pouvait déclencher chez leurs patients un processus de guérison.