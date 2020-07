Le chemin oublié des âmes

Bérengère de Bodinat : Un autre regard sur la vie après la vie.

Son précédent livre « Les anges ne meurent jamais », une recherche dans sa mémoire et celle de sa famille autour de la disparition de son petit garçon Adrien, a été le prélude au « Chemin oublié des âmes ».

Adrien n’a cessé de l’accompagner de signes et de messages lumineux, puis il l’a guidée sur un chemin inattendu. Elle a accepté de faire passer les âmes et de soigner défunts et vivants, et découvert ainsi comment les uns et les autres s’influencent invisiblement.

Bientôt s’imposa à elle cette question essentielle : Pourquoi tant de consciences se sont-elles retrouvées dans un monde obscur au lieu d’avancer dans la lumière ?

Au fil du temps s’est en effet dévoilée la vision des différents chemins qui s’offrent à nous sur cette Terre, et qui conditionnent la vie après la vie.