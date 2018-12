Le Concert de Noël d’idFM, 2ème partie

idFM Radio Enghien continue sa programmation de la 2ème partie du Concert de Noël, en diffusant des extraits de chants sacrés avec la voix de Roberto Alagna, ainsi que les incontournables Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré et Messie de Haëndel par des chorales du Royaume-Uni.

La seconde partie de ce concert se poursuit avec des extraits de la Traviata, My Fair Lady et la Danza interprétés respectivement par Diana Damrau, Barbara Hendricks et Lucciano Pavarotti.

Nous écouterons également Jesus, que ma joie demeure de Jean-Sébastien Bach à la flûte de pan et bien entendu Il est né le divin enfant, chant traditionnel de Noël interprété a capella par les voix animées.

Ce sera ensuite des instrumentistes prestigieux qui illustreront :

– Après un rêve de Gabriel Fauré au violoncelle et piano

– La célèbre Méditation de Thaïs de Jules Massenet au violon et harpe

– Le Largo du concerto en sol mineur de Jean-Sébastien Bach pour violon, cordes et basse continue

– L’Allegro du concerto pour trompette en do majeur d’Albinoni

– Le célèbre Nocturne en ré bémol majeur op. 27 n° 2 de Frédéric Chopin.

Et pour terminer dans la joie et dans un feu d’artifice, le célèbre Tritsch – Tratsch Polka de Johann Strauss.

Présenté par Bernard Ventre / Marie-Thérèse Pfeiffer.