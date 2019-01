Le concert du nouvel an sur Idfm Radio Enghien

Chaque année le Concert du Nouvel An a lieu traditionnellement les 30 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier dans la salle dorée, en allemand la Goldener Saal, au Musikverein à Vienne.

C’est une salle magnifique avec l’une des meilleures acoustiques du monde et un décor floral unique. Elle a été inaugurée le 6 janvier 1870, jour de l’Epiphanie que l’on peut considérer comme le tout premier concert du nouvel an à Vienne.

Il fut dirigé par Carl Heissler qui était le premier directeur artistique de la société philharmonique de Vienne, c’est à dire de l’orchestre.

Les plus grands chefs d’orchestre sont invités à diriger ce concert prestigieux entièrement consacré aux valses, polkas et opérettes de la dynastie Strauss : le roi de la valse Johann Strauss 1 (1804-1849), Johann Strauss 2 (1825-1899) et Joseph Strauss (1827-1870), avec parfois quelques autres compositeurs comme Franz Lehar ou Emmerich Kalman.

Le 1er janvier 2019, le concert du nouvel an à Vienne dirigé par Christian Thielemann a été diffusé à travers le monde pour une audience estimée à 50 millions de personnes dans 90 pays.

idFM Radio Enghien dans cette Ballade musicale vous retransmet les plus beaux airs des concerts du nouvel an ayant eu lieu à Vienne.

Présenté par Christophe Gravereaux et Bernard Ventre.