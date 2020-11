De formation universitaire, Françoise Elliott a orienté sa vie de thérapeute au service des médecines naturelles.

Dans les années 1980, elle s’est formée aux Etats-Unis (nutrition ortho-moléculaire) puis aux Philippines (médecine holistique) et enfin en Chine (médecine chinoise). Elle revient alors en Suisse où elle exerce en tant que naturopathe à son cabinet de Genève.

En s’appuyant tant sur sa pratique que sur ses recherches dans le domaine du développement personnel, elle fait alors la synthèse de l’ensemble de ses connaissances et incite sa clientèle à une prise de conscience des effets guérisseurs des huiles essentielles sur les plans physique, énergétique et psychique.

Depuis quelques années, elle offre au public des ateliers pratiques initiant à l’art de la médecine aromatique suivi d’un accompagnement personnalisé propre à la découverte de soi.

Autour de son livre : Le cordon de lumière

Chaque personne a un potentiel unique, une ouverture d’esprit qui lui est propre. Je vous propose l’éclairage d’un chemin inédit en partageant avec vous les enseignements proposés, au travers d’histoires vécues. Puissent-t-elles vous inspirer ! Voici les clés pour transformer votre vie et surmonter bien des épreuves.

Elles vous aideront à accéder à l’élévation de votre taux vibratoire et à la découverte de qui vous êtes vraiment. Au fil des séances de relaxation, vous participerez à l’émergence d’une qualité de vie plus lumineuse, positive et aimante. Le diamant brut enfoui dans votre coeur pourra enfin se dévoiler et rayonner à votre propre rythme de conscience.

À vous de le ciseler et de vous émerveiller des résultats acquis. Ce livre, unique en son genre, doit vous permettre de dépasser votre propre quête intérieure pour accéder au champ illimité du potentiel spirituel tapi en chacun de nous. Vous serez transporté dans l’univers du « sacré » où règne la joie et le bonheur d’exister !