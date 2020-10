Le Festival les P’tites oreilles du 24 octobre au 8 novembre 2020 à Sannois

Le festival de musique pour enfants est de retour ! Cette année, il se déroule du 24 octobre au 8 novembre au sein des différentes structures de la ville : MLA, médiathèque, centre Cyrano, école de musique et EMB.

L’occasion pour les enfants de s’évader, d’expérimenter et de vivre des aventures musicales en lien avec l’univers marin tout en apprenant à le préserver.

Programme ci-dessous. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la ville de Sannois.

MÉMOIRES D’ÉCUME – Samedi 24 octobre

Conte musical

16h30 – Médiathèque

Un spectacle où la poétique émerge d’une imagerie sonore oscillant de corps à cordes, développée autour d’une parole rythmée de chants, de mélodies envoûtantes, où percussions d’eau et d’objets marins, vous entraînent dans une danse narrative de rêveries aquatiques.

1h – Gratuit – Réservation obligatoire

RÉALISE TES INSTRUMENTS DES MERS – Mardi 27 octobre

Atelier créatif

Maison des loisirs et des arts

Venez réaliser de jolis instruments de la mer et y accrocher grelots, rubans et coquillages afin de créer une jolie musique.

10h et 11h : 3-5 ans – Poisson maracas

14h : 6-9 ans – Tambourin des mers

15h30 : 10-12 ans – Tambourin des mers

Par Clarisse Liber

1h – 5€ – Réservation obligatoire

À LA PÊCHE AUX SONS – Jeudi 29 octobre

De 2 à 4 ans

Maison des loisirs et des arts

Jeu collaboratif et collectif d’observations auditives et visuelles.

10h, 11h, 14h et 15h

Par l’association Et si les images…

45 minutes – Gratuit – Réservation obligatoire

HISTOIRE AU FIL DE L’EAU – Vendredi 30 octobre

Dès 5 ans

Conte sonorisé

14h30, 15h30 et 16h30

Maison des loisirs et des arts

Et si l’eau, ce liquide indispensable à la vie, avait le pouvoir de conserver la mémoire des êtres qui l’ont traversée ? Dépositaire de cette mémoire de l’eau, la conteuse et son théâtre de Kamishibai nous livrent un imaginaire poétique et nous sensibilisent à la nécessité de prendre soin, de préserver et d’embellir cette eau si fragile et si vulnérable qui nous est offerte.

Par Marianne Guilleray

30 minutes – Gratuit – Réservation obligatoire

LE CHEMIN DE L’EAU – Samedi 31 octobre

Spectacle musical, interactif, suivi d’un atelier d’initiation sonore

De 1 à 6 ans

11h – Maison des loisirs et des arts

Après avoir longtemps marché, sac au dos, Mila et Malo font une pause, épuisés et assoiffés. Malheureusement, il ne reste plus une goutte d’eau dans leurs gourdes. Comment vont-ils faire pour se rafraîchir ?

Par Thierry Ki ? & Compagnie

30 minutes – 7/5€ – Réservation obligatoire

LES INSTRUMENT’EAUX – Samedi 31 octobre

Ateliers en continu

En famille

De 14h à 16h – Maison des loisirs et des arts

Découverte et manipulation d’instruments en lien avec l’eau. Les enfants et les parents découvrent et manipulent des instruments et objets sonores en lien avec l’eau, soit pour produire un bruit d’eau comme l’aquaphone, le tambour d’eau, le sifflet à eau…soit pour imiter les bruits d’eau dans la nature, gouttes de pluie, bruit de ruisseau, chants de grenouilles…

Par Thierry Ki ? & Compagnie

Gratuit – Réservation obligatoire

LE CHANT DE LA MER – Samedi 31 octobre

Ciné-goûter

Dès 6 ans

15h – Centre Cyrano

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer, dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la sorcière aux hiboux.

1h30 – Gratuit – Réservation avec présence d’un adulte obligatoire

EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS – Dimanche 1er novembre

Spectacle musical, interactif

De 3 à 10 ans

16h30 – EMB

La pop aquatique et le ton enjoué d’Ego sauront séduire les plus jeunes comme les grands qui les accompagnent. Les enfants retrouveront un milieu qu’ils affectionnent, à savoir la plage et seront invités à participer en chantant, en levant les mains, en dansant mais aussi en promenant Jean-Bâve, le petit bulot et Jean-Pic, l’oursin.

55 minutes – 7€/5€ – Réservation obligatoire

EMBARQUEMENT POUR S’Y TAIRE – Samedi 7 novembre

Séances de relaxation

Dès 8 ans

10h, 10h45 et 11h30 – École de musique

Dans une ambiance musicale évoquant la mer, profitez de cette expérience en famille, favorable au partage d’un précieux moment de paix.

Avec Linda Taouss, professeur de Qi gong

30mn – Gratuit – Réservation obligatoire auprès de l’école de musique – Les enfants peuvent être accompagnés ou non de leurs parents.

CHANT PRENATAL – Samedi 7 novembre

Musique et chant

Futures mamans

16h30 – Ecole de musique

Doux et apaisant, le chant prénatal est une excellente méthode de préparation à l’accouchement. Le chant prénatal permet de mieux se préparer à l’accouchement physiquement et psychologiquement. Et puis, en chantant, on se détend, on s’évade…

1h30 – 5€ – Réservation obligatoire

COCLÉAMAMA – Dimanche 8 novembre

Spectacle musical

De 0 à 3 ans

10h et 16h – Maison des loisirs et des arts

Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre marche, petits et grands sont invités à s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamisdu ressac, orgues pieuvres, aquaphone, forêt d’algues sonore…

40 minutes – 7€/5€ – Réservation obligatoire

LES VACANCES ZONES ABC – Dimanche 8 novembre

Concert

Tout public

16h30 – EMB

Ce concert retrace le thème des vacances. Qui n’a jamais repensé aux doux souvenirs d’un amour éphémère ? A ces heures impatientes sur le banc de l’école à attendre la sonnerie finale de juillet ? A contempler les reflets lunaires dans les lacs, les couleurs infinies de l’été dans les vallées ?

Par l’orchestre Rit qui qui

1h – 7€/5€ – Réservation obligatoire