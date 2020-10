Le Festival Musical d’Automne des Jeunes Interprètes

Au programme :

Eglise Saint MartinRécital en duo avec Amanda Favier, Prix Pierre Salvi 1998, violon, Fanny Azzuro, piano

Sonate pour violon et piano de Fauré

Sonate posthume pour violon et piano de Debussy

Sonate pour violon et piano de Ravel

Réservations conseillées au 01.34.28.68.64

– MONTMAGNY

Vendredi 20 novembre 2020 à 20h30

Eglise Saint Thomas

Récital en duo avec Gauthier Broutin, violoncelle, lauréat et Prix du Public 2016, Amaryllis Billet, violon

Inventions pour violon et violoncelle de Bach

Grand duo pour violon et violoncelle de Rolla

Duo en Sol Majeur pour violon et violoncelle de Mozart

Bis : Passacaille de Häendel

Réservations conseillées au 01.34.28.69.45

– ANDILLY

Dimanche 6 décembre 2020 à 16h

Eglise Saint Médard

Récital avec le concours de Nicolas Ramez, cor, lauréat 2015, Thomas Lefort, violon, lauréat 2012, Selim Mazari, piano, Prix Pierre Salvi 2016

Sonate en fa pour cor de Beethoven

Rondo Haffner pour violon et piano de Mozart

Scherzo FAE pour violon et piano de Brahms

Trio pour cor, violon et piano de Brahms

Danses hongroises (extraits) de Brahms

Réservations conseillées au 01.34.16.46.36

– MONTMORENCY

Vendredi 11 décembre 2020 à 20h30

Collégiale Saint Martin

Orchestre Colonne Direction : Pierre Dumoussaud

Avec la participation de Selim Mazari, Prix Pierre Salvi 2016, piano, Gilles Stoesel, lauréat et Prix du Public 2019, flûte

Ouverture de Coriolan de Beethoven

Concerto n°3 pour piano de Beethoven

Fantaisie pour flûte sur Carmen de Bizet / Borne