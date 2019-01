Le festival Musique(s) en scène de Mériel

A l’espace Rive Gauche la 5ème édition de Musique(s) en Scène de Mériel se déroule les 25, 26 et 27 janvier. Jean-Louis Delanoy, Maire de Mériel, intervient au cours de cette émission pour nous présenter un festival qui lui tient à cœur.

Vendredi 25 janvier de 10h45 à 14h30, le programme s’adresse aux scolaires avec Hiromi Assai, conteuse autour de Contes japonais.

Samedi 26 janvier, à 20h30, le pianiste-virtuose Simon Ghraichy propose un programme autour de Schumann, Beethoven, Szymanski, Alkan, Gottschalk et Balakirev.

Dimanche 27 janvier à 20h30, le violoniste Vadim Tchijïk dirigera l’ensemble Les Virtuoses qui interprétera Albinoni, Mozart, Brahms, Kreisler, Chostakovich et Strauss.

Renseignements et réservation : 01 34 40 57 30 ou meriel.fr

Le Val d’Oise est une terre de festivals. Ainsi du 12 janvier au 16 février 2019, la 16ème édition de l’ Hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt propose :

– Dimanche 3 février à 17h. à l’église Saint Gervais-Saint Protais à Bessancourt un concert découverte avec Brodway Project avec le Sax Bach

– Samedi 16 février à 20h30 à la salle de la Croix Blanche à Saint-Leu-la-Forêt l’ensemble New York / Paris

Renseignements : hivermusical.org

Ballade musicale vous invite également à la découverte de nouveautés de disques avec l’extraordinaire tromboniste Jacques Mauger, dont le label Indesens Jazz présente un nouvel album T Bon et Jacques.

Un autre style avec une autre interprète, la pianiste Véronique Bonnecaze et son dernier enregistrement sur Debussy sous le label Paraty qui paraît le 25 janvier. Véronique Bonnecaze recréée l’univers sonore de l’époque du grand compositeur français sur un magnifique piano Bechtein de 1900.

A la rencontre des compositeurs d’Europe du Nord, c’est ce que nous propose la violoncelliste Hermine Henriot en nous offrant une sonorité unique, lointaine et moderne, qui nous emporte bien loin des sentiers battus. Vibration et sons résument la force du disque Boréales d’Hermine Henriot.

Des Brumes au Zenith est le titre de l’album qui regroupe des compositions de Pascal Jugy pour flûte et guitare à 10 cordes avec Johannes Hustedt à la fûte et Andreas Hiller à la guitare, et qui est la conclusion de cette heure musicale.

Présenté par Bernard Ventre.