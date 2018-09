Le flûtiste et chef d’orchestre Philippe Bernold

Dès son plus jeune âge, Philippe Bernold étudie la flûte avant de s’intéresser à la direction d’orchestre qu’il apprend sous la conduite de René Matter, un disciple de Charles Munch.

Son passage au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris est marqué par l’obtention d’un Premier Prix de flûte. A seulement 23 ans, il devient Première Flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon.

Philippe Bernold remporte le Grand Prix du Concours International Jean-Pierre Rampal, ce qui marque le début de sa carrière de soliste en compagnie des artistes et des orchestres les plus réputés : M. Rostropovitch – J-P. Rampal – M. Nordmann avec l’Orchestre de Paris – le Hallé de Manchester – le F. Liszt de Budapest – l’Orchestre National de Lyon – l’Orchestre Symphonique de Tokyo sous la direction de L. Maazel – K. Nagano – J.E. Gardiner – Sir Y. Menuhin.

En 1994, il fonde « Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon » dont il prend la tête en tant que chef d’orchestre, et le succès de cet ensemble de haut niveau est immédiat de sorte qu’il dirigera par la suite des orchestres comme le Sinfonia Varsovia, le Simon Bolivar de Caracas, la Philharmonie de Baden-Baden, l’Orchestre de Chambre de Paris.

Philippe Bernold enseigne la musique de chambre et la flûte au CNSMD de Paris et a réalisé de nombreux enregistrements avec les labels Harmonia Mundi, EMI, Naxos, Lyrinx ou Aparté qui ont été primés par la presse spécialisée et lui ont valu une nomination aux Victoires de la Musique.