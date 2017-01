Le gars de Rochechouart H. Salvador Vous permettez Monsieur M. Pruvot

Une partie de l’histoire de la vie d’Henri Salvador avec la chanson Le gars de Rochechourt, et l’histoire de Vous permettez Monsieur interprétée par l’orchestre musette de Michel Pruvot. Et d’autres chansons Cha cha du cœur interprétée par Jean Vigneron accompagné de l’orchestre de Gérard Lèvèque, Une fille de tous pays par Linda de Suza, etc.

Des airs d’accordéons Carnaval samba par Delphine Lemoine et son orchestre musette, Don Miguel Lopez par Aimable, extrait d’un 33 tours original, etc. Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes, avec leur histoire dont…

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.