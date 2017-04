Le Grand Prix de l’Atlantique et le Prix IDFM le 22 avril

L’hippodrome d’Enghien/Soisy est un site d’exception situé sur les communes de Soisy-sous-Montmorency à 96% et d’Eaubonne à 4%.

Depuis 1961, au mois d’Avril s’y déroule le Grand Prix de l’Atlantique, une course internationale de trot attelé de 2150 mètres, réservée aux chevaux de 4 à 10 ans.

Alain Le Tutour, régisseur de l’hippodrome d’Enghien/Soisy, invité de l’émission Les gens d’ici raconte l’historique du Grand Prix de l’Atlantique.

Le samedi 22 avril, 8 courses spectacle seront programmées avec de nombreuses animations gratuites autour de la fête du cheval proposées au public de 12h à 18h. Les plus jeunes pourront réaliser un baptême de poneys et s’amuser sur les structures gonflables. S’y ajoutent pour les plus grands, une restauration sur place et show en musique des pom-pom girls. Chacun pourra également profiter de cette journée pour visiter les écuries des craks.

Autour du grand prix de l’Atlantique, plusieurs course concernent les villes environnantes avec en prime le Prix IDFM Radio Enghien, radio de proximité partenaire du Trot.

Entrée, animations et parking gratuits sur présentation de votre invitations téléchargeable sur le site du trot. Gratuit pour les moins de 18 ans, restauration sur place : paella géante dès 12h, tarifs: 3 euros pour les enfants et 6 euros pour les adultes.

Présenté par Bernard Ventre.