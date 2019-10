Le journal qui revient sur des idées reçues

N’est il pas bon parfois de revenir sur des idées reçues ? Ainsi on mange trop et mal en occident et si le jeune était alors une solution au moins provisoire pour se nettoyer en profondeur ?

Écoutons un spécialiste, A. Huot qui pratique et enseigne depuis plus de 20 ans le jeune.

L’hiver s’annonce et c’est un peu le blues et les virus qui menacent ? Non, si on suit les prescriptions du Dr Sonntag pharmacien à Nancy.

Et si les éoliennes n’étaient pas une solution écologiquement valable pour produire des énergies renouvelables ? Qui sait ? Fabien Bouglé peut être. Écoutons le pour se faire une idée.

Sachant que l’antenne est ouverte, que nous ne prenons pas partie et que des opinions opposées peuvent se prononcer. Aucune personne contactée n’ayant voulu jusque là le faire.

Dr J. Labescat.