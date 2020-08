Dominique Camus, ethnologue, sociologue et historien.

Docteur ès science de l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), ancien enseignant et chercheur à l’université de Rennes I et de Rennes II.

Il étudie depuis une quarantaine d’années les « croyances populaires » et les pratiques magico-religieuses dans la France contemporaine.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Autour de deux de ses livres : Enquête sur les dons de naissance – Leveurs de maux, toucheurs, signeurs

Il est des personnes qui d’un simple geste ont le pouvoir de « barrer le feu », de soigner les plus résistants zonas, les plus inesthétiques verrues, les plus douloureuses entorses… Ces gens peuvent guérir les hommes comme les bêtes parce qu’ils détiennent des capacités qui ne résultent ni de la transmission d’un « secret de guérison », ni d’un apprentissage, mais bien d’un don de naissance.

L’origine de ces étonnants pouvoirs, qui peuvent être liés à la date de naissance , à la position occupée dans la fratrie, à la gémellité, ou encore, au fait de n’avoir jamais connu un père, d’être né entortillé par le cordon ombilical…

Le livre des Secrets – Les mots et les gestes qui guérissent

Surprenant ouvrage, fruit d’une longue et délicate enquête. L’ouvrage dévoile de nombreuses prières de guérison — classées par pathologies. Elles ont été collectées par l’auteur depuis une quarantaine d’années.

Grâce à ce livre tout un chacun peut aujourd’hui en vérifier l’efficacité et accéder ainsi à ces fameux « secrets » qui se transmettent de génération en génération.