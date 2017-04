Le management optimal par Christian Drugmand de Vivendi

Christian Drugmand, Responsable des nouveaux environnements RH de chez Vivendi, nous présente son nouveau livre Le management optimal, qui fait suite à son précédent livre sur les Risques psychosociaux et qu’il a coécrit avec Frank Rouault.

Il nous fait ainsi découvrir une méthode de management permettant de concilier la performance et le bien-être au travail : des conseils pour instaurer un management optimal dans l’entreprise, inspiré du modèle de Maslow, reposant sur le respect des besoins de l’entreprise et de ceux des travailleurs, point de départ d’une nouvelle dynamique de créativité et d’une approche modernisée de la relation interpersonnelle en milieu professionnel.