Le Mémorial de l’Escadrille La Fayette

Quel est donc ce monument que l’on découvre lors d’une promenade proche de Paris à Marnes-la-Coquette, dans le Parc de la forêt de Saint-Cloud ?

Son nom par lui-même évoque un Marquis et l’Aviation… quel peut en être le lien ?

Il s’agit d’une grande histoire, que nous vous proposons de résumer à travers cette émission grâce au témoignage de Maitre Blumrosen, Président du Mémorial.

Remontons à l’époque de la grande guerre 1914-1918, où de jeunes américains vivant en France ont souhaité nous apporter leur soutien à l’instar du Marquis Gilbert Du Mortier de La Fayette qui en 1781 participa à la bataille de Yorktown pour l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique contre la colonisation anglaise. Dès 1914, beaucoup se sont engagés dans la légion étrangère et ont combattu sur le front.

Progressivement ces jeunes volontaires, épris de liberté, d’aventure et d’amitié, pour certains déjà pilotes et d’autres y accédant, donneront le jour en 1916 à une Escadrille basée à Luxeuil, qui sera nommée N.124 Escadrille La Fayette au début sur avions Nieuport. Citons parmi les premiers pilotes, William Thaw, Kiffin Rockwell, Raoul Lufbery, De Laage de Meux, Cowlin, Prince, Hall Chapman, Mc Connell avec successivement deux commandements français Georges Thénault et Antonin Brocard.

Ce grand édifice du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, placé dans un écrin de verdure, rend hommage à ces jeunes pilotes, leurs noms sont gravés sur la pierre ainsi que les portraits de George Washington et du Marquis de La Fayette, sans oublier une magnifique mosaïque sous l’arche principal représentant l’insigne de l’Escadrille : un chef Sioux.

Dans la crypte se trouvent 68 membres de l’Escadrille La Fayette et du Lafayette Flying Corps sous un cénotaphe en pierre. Par amitié de frères d’armes, leurs deux commandants français Georges Thénault et Antonin Brocard, morts respectivement en 1948 et 1950, ont voulu être inhumé aux côtés de leurs camarades américains.

Chaque année une cérémonie officielle d’hommage aux pilotes de l’Escadrille La Fayette a lieu dans ce bel emplacement le dernier week-end du mois de Mai ; cette cérémonie est ouverte à tous.

Pour plus de renseignements, s’adresser à l’American Battle Monuments Commission – 01.46.25.01.72

