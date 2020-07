Le nouveau disque d’Olivia Gay : l’odeur des chevaux

Y a t-il un lien entre la musique et l’équitation ? Une similitude entre les pratiques de l’une et de l’autre ? Une affinité entre musiciens et cavaliers. Le maestro Bartabas, aime comparer le cheval à un instrument de musique.

Beaucoup ont cru pouvoir comparer le cheval à un instrument de musique dont se sert Olivia Gay, le violoncelle.

ORIGINE [S] est le nouvel album de la violoncelliste Olivia Gay qui a souhaité mettre en résonances les œuvres de Schumann, Kodaly, Bloch, Piazolla et Nadia Boulanger avec les sources traditionnelles qui les ont inspirées des chants populaires allemands, des mélodies hongroises, des pièces juives, des musiques argentines et espagnoles qu’elle a arrangées elle-même pour violoncelle seul.

Pour la réalisation de ce disque, Olivia Gay s’est entourée de la formidable pianiste Célia Oneto Bensaid et avec l’une des accordéonistes les plus brillantes de la jeune génération, Basha Slavinska.

Vendredi 18 septembre à 20h30, Église Notre-Dame, la violoncelliste Olivia Gay est l’invitée du 38ème Automne Musical de Taverny 2020 en compagnie de l’accordéoniste Basha Slavinska.

Au programme Kodaly, chants populaires et traditionnels.

Présenté par Bernard Ventre.