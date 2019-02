Pénétrer le parc paradisiaque du Cantique des Cantiques, c’est entrer dans ce beau jardin sensuel des fleurs et des animaux exotiques, des épices et des aromates aphrodisiaques, des fruits exquis et du vin parfumé qu’exhalent la myrrhe, le nard, ainsi que le pommier en fleur. On regarde le bondissement des gazelles sur les montagnes.

On savoure des gâteaux de raisins et de dates et on déguste le meilleur des vins et des liqueurs. On entends les roucoulements de la tourterelles et de la colombe. On cueille des lis et caresse le poil doux d’un faon.

La bien aimée invite son amour à entrer dans son jardin pour manger de ses fruits exquis. Il y vient pour recueillir sa myrrhe avec ses aromates, manger son miel et boire son vin. Il y descend, comme une gazelle, pour paître parmi les lis. Ce jardin, comme le vignoble, le verger ou le champ, symbolise le corps, plus précisément, la sexualité.

Magnifique poème d’amour liturgique gorgé de sensualité Le Cantique des Cantiques a été mis en musique par Patrick Burgan et s’écoute comme un opéra avec ses 12 tableaux déroulant des dialogues tour à tort tendre et enflammés.

4 femmes Les Méliades se partagent les rôles des divers personnages et dessinent les contours colorés des multiples images poétiques et conduisent un flux narratif qui va de la plus grande des douceurs à la plus violente des inquiétudes. Le Cantique des Cantiques de Patrick Burgan, un disque distribué par Ad-Vitam records a été sélectionné pour le grand prix des lycéens.

idFM radio Enghien, dont la mission est d’encourager les compositions musicales contemporaines organise un débat ou non seulement Patrick Burgan est présent mais aussi avec Katia-Sofia Hakim, poétesse et jeune musicologue franco-libanaise et Christian Bailly de l’Espace Charles Péguy du groupement paroissial Enghien-Saint-Gratien-Argenteuil.

Présenté par Bernard Ventre.