Le Pays du Sourire de Franz Lehar, 1ère partie

L’action du Pays du Sourire se déroule en 1912 à Vienne et en Chine. Lisa, une jeune autrichienne issue de la noblesse et Sou-Chong, un prince chinois, se rencontrent à Vienne où le Prince est ambassadeur.

Lorsque ce dernier annonce à la jeune femme qu’il doit retourner en Chine pour y devenir Premier ministre, elle se décide à l’épouser et à l’accompagner à Pékin, malgré leurs différences culturelles et les mises en garde de la famille de Lisa et ses amis. Mais, pour le moment, le jeune couple très amoureux, est tout à son bonheur.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.